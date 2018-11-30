شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُحدد شروط قيد صالح جمعة في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو النادي الأهلي شروط قيد صالح جمعة لاعب الفريق في قائمة الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما فسخ اللاعب عقده مع الفيصلي السعودي مطلع الموسم الجاري.

وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى جلسة خاصة مع صالح جمعة خلال اليومين الماضين تحدث خلالها سيد مع صالح بشأن ضرورة الإلتزام بالبرامج التأهيلي الذى سيضعه له الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

وشدد عبد الحفيظ لصالح جمعة على ضرورة الإنصياع لتعليمات الجهاز الفني وعدم إختراقها ، وأوضح له أن الإلتزام التام والعودة للمستوى السابق هي شروط قيده في قائمة الاهلي خلال يناير المقبل ، وحذر مدير الكرة اللاعب من خطورة إرتكاب اية مخالفات أو تجاوزات كما حدث في الفترة الماضية بشكل ساهم في إعارته وعدم مشاركته مع الفريق بشكل يناسب قدراته وإمكانياته الفنية العالية التى لا يختلف عليها أثنان ، وبدأ صالح جمعة برنامجه التأهيلي في النادي أمس، الخميس، حيث حضر للنادي مُبكراً وعقد جلسة مع الجهاز الفني للإتفاق على برنامج التأهيل في الفترة المقبلة.