شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري يتحفظ على مواجهة الكاميرون ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعجل اتحاد الكرة برئاسة هاني ابوريدة، الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة المكسيكي خافيير اجيري، فى حسم هوية المدرسة الكروية التي يسعي لمواجهتها في الأجندة الدولية لشهر مارس القادم، وذلك قبل حصوله على إجازة الكريسماس لبدء التفاوض مع المنتخبات التي تنتمي لنفس المدرسة سواء كانت أفريقية أو عربية من شمال أفريقيا او أوروبية، بعد تحفظ الخواجة علي مواجهة الكاميرون وطلب التفاوض مع أكثر من مدرسة قبل اتخاذ القرار النهائي.

ويواصل الجهاز الفني للمنتخب مشاورات حاليا للوقوف على المنتخبات التي يمكن أن يواجهها خلال الفترة المقبلة حيث يجري المدير الفني اجتماعات يومية مع الجهاز الفني المعاون للوقوف على الفرق التي يمكن أن يواجهها خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أكد ايهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الاول أن المدرب المكسيكي لم يبلغه حتى الآن بالمنتخبات التي يرغب في مواجهتها خلال شهر مارس، مشددا علي أنه بانتظار القرار لعرضه على اتحاد الكرة للبدء في التفاوض مع الاتحادات المشار إليها.