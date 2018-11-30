تصريح ناري من ديل بوسكي بشأن ميسي والكرة الذهبية

أكد المدير الفني الأسبق للمنتخب الإسباني وريال مدريد، فيثنتي ديل بوسكي، الخميس، أن جائزة الكرة الذهبية تفقد الكثير من قيمتها في حال عدم تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في القائمة النهائية للجائزة.

وتتحدث المؤشرات الأولية عن منح الجائزة للنجم الكرواتي لريال مدريد لوكا مودريتش أو أحد نجوم فرنسا الذي توجوا بالمونديال، مع عدم وجود اسم ميسي بين الثلاثة الأوائل.

وصرح ديل بوسكي، الذي ظهر بمظهر جديد بدون شاربه الشهير، لصحيفة "ماركا" قائلا: "أشعر بالمفاجأة لعدم وجود ميسي في القائمة النهائية".

وتابع قائلا: "أعتقد أن...