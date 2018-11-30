اتحاد الكرة: إجراءات قانونية ضد الصفحات التي تدعي انتماءها للمنتخب الوطني

محمد الجوهري
قال الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه ليس لديه أي صفحات أو حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) بخلاف EFA.eg، مؤكدا أن أي صفحات تدعي أنها ناطقة بلسان المنتخب الوطني، هي في الحقيقة ليست لها علاقة بالاتحاد المصري لكرة القدم حتى ولو حصلت على علامة التوثيق دون وجه حق.
وأوضح البيان أن الاتحاد المصري لكرة القدم في سبيله لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الصفحات التي تسيئ إلى الرياضة ورموزها وتتعارض مع مبادئ الاتحاد الراسخة، وفي مقدمتها احترام الرموز الرياضية ووحدتها، وتدعي الانتماء للمنتخب الوطني...
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