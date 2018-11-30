رياضة | يلا شوت| بث مباشر الأهلي والفيحاء اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والفيحاء بث مباشر اليوم HD MATCH

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يلا شوت جوال معلومات عن الاهلي والفيحاء اون لاين اليوم الأهلي السعودي Vs الفيحاء، البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 11)، القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 + دوري بلس HD1، الملعب : الجوهرة المشعة، المعلق : لم يحدد بعد .
رابط مشاهدة مباراة الاهلي والفيحاء كورة اون لاين تابع لايف الاهلي والفيحاء بث مباشر لايف الاهلي السعودي والفيحاء اليوم الجمعة 30-11-2018 في الدوري السعودي، وموعد مباراة الاهلي والفيحاء اليوم في تمام الـ 6:30 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 5:30 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 5:30 مساءاً بتوقيت فلسطين، والـ 5:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
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