شكرا لقرائتكم الأهلي يعفو عن مؤمن زكريا ويُحدد شروط قيد صالح جمعة في يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الفريق في للسويس اليوم إستعداداً لبتروجت..طاهر طاهر يطلب عقده..والخطيب يقترب من حسم ملف المدرب

حدد مسسولي النادي الاهلي شروط قيد صالح جمعة لاعب الفريق في قائمة الأحمر خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة بعدما فسخ اللاعب عقده مع الفيصلي السعودي مطلع الموسم الجاري ، وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي جلسة خاصة مع صالح خلال اليومين الماضين تحدث خلالها سيد مع صالح بشأن ضرورة الإلتزام بالبرامج التأهيلي الذى سيضعه له الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة ، وشدد عبد الحفيظ لصالح جمعة على ضرورة الإنصياع لتعليمات الجهاز الفني وعدم إختراقها ، وأوضح له أن الإلتزام التام والعودة للمستوى السابق هي شروط قيده في قائمة الاهلي خلال يناير المقبل ، وحذر مدير الكرة اللاعب من خطورة إرتكاب اية مخالفات أو تجاوزات كما حدث في الفترة الماضية بشكل ساهم في إعارته وعدم مشاركته مع الفريق بشكل يناسب قدراته وإمكانياته الفنية العالية التى لا يختلف عليها أثنان ، وبدأ صالح جمعة برنامجه التأهيلي في النادي أمس ، الخميس، حيث حضر للنادي مُبكراً وعقد جلسة مع الجهاز الفني للإتفاق على برنامج التأهيل في الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى ، يتجه فريق الكرة ظهر اليوم،الجمعة، إلى مدينة السويس للمبيت بها إستعداداً لخوض مباراة بتروجت المقرر لها السادسة من مساء غداً والمؤجلة من الجولة السادسة لبطولة الدوري، ومن المقرر أن تضم قائمة المباراة مؤمن زكريا لاعب الفريق الذى تم إستبعاده من حسابات الجهاز الفني طوال الفترة الماضية على خلفية أزمة تجديد عقده تارة وعدم جاهزيته من الناحية الفنية تارة أخرى، وفي هذا الشأن ، علم "اليوم السابع" أن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق طلب من زكريا خوض برنامج تأهيلي مُنفراً على مدار خمسة أو ستة ايام ماضية حيث تدرب اللاعب مراناً مسائياً بُمفرده في النادي من أجل التجهيز للمباريات المقبلة وسيتم ضم اللاعب لقائمة مباراة بتروجت بنسبة كبيرة للغاية على أن يكون له دور في المباراة خاصة وأن اللاعب إلتزم تماماً بالبرنامج التأهيلي المُنفرد ، وقال مصدر أن فرصة زكريا في التجديد للأهلي مازالت قائمة وبقوة في ظل التقارب في وجهات النظر بين اللاعب ومسئولي النادي.

على الصعيد ذاته ، طلب طاهر طاهر لاعب المقاولون العرب من مسئولي الاهلي إرجاء التفوض معه لنهاية الموسم الجاري لرغبته في التركيز مع المقاولون العرب وأكد اللاعب لإدارة الاهلي أنه يرغب أولاً في الإحتراف الخارجي ولديه عرضاً من المانيا ، موضحاً لهم إنه قد ينتقل للأهلي في حالة فشله في الأحتراف الخارجي وإذا وافق المقاولون على بيعه ، وفي هذا الشأن ، علم "اليوم السابع" أن طاهر طاهر طلب من مسئولي الاهلي العقد الذى سبق ووقّع عليه قبل عدة أسابيع وشدد لهم على أن تركيزه الحالي هو المشاركة مع المقاولون العرب في تحقيق الانتصارت ثم الأحتراف في أوربا.

على صعيد المدرب الأجنبي، أقترب مسئولي الاهلي من الإعلان عن المدرب الجديد للفريق فقد شهدت الساعات الماضية تكثيف المفاوضات مع أكثر من مدرب يأتي في مقمدتهم الأورجوياني كارينيو وأخرين يتولي محمود الخطيب رئيس النادي بنفسه ملف التنسيق مع وكلاؤهم للتعاقد مع أحدهم والإعلان عنه عقب مباراة بتروجت .