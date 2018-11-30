شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى فى مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقترب حلمى طولان المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى نحو الاستقرار على التشكيلة الأساسية التى ستخوض مباراة الزمالك مساء اليوم الجمعة، فى إياب دور الـ16 من البطولة العربية. ويعد التشكيل الأقرب للاتحاد كالتالى: ويعد التشكيل الأقرب للاتحاد كالتالى: حراسة المرمى: الهانى سليمان. خط الدفاع: محمود شعبان و محمد بازوكا و ويلسون ومحمد ناصف. خط الوسط: أحمد مجدى و نور السيد وأحمد داوودا. خط الهجوم: بناهينى و خالد قمر و رزاق سيسيه. يذكر أن الزمالك فاز على الاتحاد السكندرى بهدف وحيد بملعب برج العرب فى ذهاب دور الـ 16 للبطولة العربية .

شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى فى مواجهة الزمالك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .