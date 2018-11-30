شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُعيد مؤمن زكريا للمباريات بعد تجميده فى عهد كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه فريق الكرة بالأهلى ظهر اليوم، الجمعة، إلى مدينة السويس للمبيت بها إستعداداً لخوض مباراة بتروجت المقرر لها السادسة من مساء غداً السبت والمؤجلة من الجولة السادسة لبطولة الدوري.

ومن المقرر أن تضم قائمة المباراة مؤمن زكريا لاعب الفريق الذى تم إستبعاده من حسابات الجهاز الفني طوال الفترة الماضية وبالتحديد فى عهد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، على خلفية أزمة تجديد عقده تارة وعدم جاهزيته من الناحية الفنية تارة أخر.

وفي هذا الشأن، علم ”الخليج 365” أن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق طلب من زكريا خوض برنامج تأهيلي مُنفراً على مدار خمسة أو ستة ايام ماضية حيث تدرب اللاعب مراناً مسائياً بُمفرده في النادي من أجل التجهيز للمباريات المقبلة وسيتم ضم اللاعب لقائمة مباراة بتروجت بنسبة كبيرة للغاية على أن يكون له دور في المباراة خاصة وأن اللاعب إلتزم تماماً بالبرنامج التأهيلي المُنفرد، وقال مصدر أن فرصة زكريا في التجديد للأهلي مازالت قائمة وبقوة في ظل التقارب في وجهات النظر بين اللاعب ومسئولي النادي.