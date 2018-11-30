راتب «كارينيو» أزمة أمام مجلس إدارة الأهلي

كتب: على سمير وحسين غريب وأحمد فراج
تناقش مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، جميع الأسماء الخاصة بالمديرين الفنيين فى الوقت الحالى، ودراسة سيرتهم الذاتية بشكل جيد، لمعرفة كل الأمور والتفاصيل الخاصة بسياستهم التدريبية وأجهزتهم المعاونة، لحسم التعاقد النهائى.
وعلى الرغم من ارتفاع أسهم الأوروجويانى جوزيه دانيال كارينيو، إلا أن الراتب المالى له ما زال عائقاً أمام مجلس الإدارة.
وكان دخل الثنائى الأوروجويانى، خورخى دا سيلفا، وليوناردو راموس، المدير الفنى السابق لفريق...
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