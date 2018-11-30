شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تُحذر مدربي الدورى الممتاز بعد الشكوى التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكي حكام تونس لمسئولى اتحاد الكرة من سوء معاملة بعض اللاعبين والأجهزة الفنية والدخول في نقاش حاد أثناء إدارتهم لمباريات الدورى المصري.

ووفقا لمصدر مطلع باتحاد الكرة وعد مسئولو الجبلاية، حكام تونس، بتحذير الأجهزة الفنية واللاعبين ومطالبة الحكام باتخاذ قرارات رادعة ضد أي من يخرج عن النص مع الوعد بتنفيذها علي الفور.

في سياق متصل، ينتظر اتحاد الكرة تقرير مراقب مباراة بيراميدز و النجوم التي أقيمت مساء الأربعاء والتي شهدت إصابة البرازيلي كينو بعد تحطم زجاجات إحدى البوابات من قبل أحمد سامي المدير الفنى للفريق من أجل اتخاذ عقوبات رادعة في حالة وجود تعدِ مقصود من قبل جهاز ولاعبي النجوم.