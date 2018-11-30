شكرا لقرائتكم بطولة مصر: بيراميدز يستعيد المركز الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 30 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 29 نوفمبر 2018 / 21:31

استعاد بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري لكرة القدم أثر فوزه على النجوم 2- صفر أول من أمس (الأربعاء) في ختام المرحلة الـ16.



,سجل محمد نبيل «دونغا» (78) والبرازيلي كارلوس إدواردو (90+4) الهدفين فارتفع رصيد بيراميدز الى 26 نقطة، وتقدم بفارق الأهداف على مصر المقاضة الذي صار ثالثا، في حين توقف رصيد النجوم عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر. وأعرب مدرب بيراميدز حسام حسن عن سعادته بالفوز، وقال في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «حققنا فوزا هاما على فريق جيد، لعبنا بنفس الشكل الذي نلعب به دائما، ضغطنا في الشوط الأول بحثا عن التقدم، ولكن أضعنا العديد من الفرص، وفي الشوط الثاني نجحنا في تحقيق الهدف المطلوب وأحرزنا هدفين».

وأضاف: «سيطرنا على المباراة بأكملها، وقدمنا أداء مميزا، وأنا راض عن اللاعبين في مواجهة اليوم». وعن إصابة اللاعب البرازيلي كينو، قال: «علمت بذلك عقب دخوله غرفة الملابس، ولكن لا اعلم الكواليس كاملة. بالتأكيد هو لم يصب بنفسه أو هو من كسر الزجاج بنفسه».