شكرا لقرائتكم مورايس مدربا جديدا لتشونبوك الكوري الجنوبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيئول - رويترز | منذ 4 ساعات في 30 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 29 نوفمبر 2018 / 21:29

قال نادي تشونبوك بطل كوريا الجنوبية لكرة القدم إن البرتغالي جوزيه دي مورايس سيتولى تدريبه خلفا للمدرب تشوي كانج-هي الذي سيرحل في نهاية الموسم.



وعمل مورايس مع مواطنه الشهير جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الحالي خلال فترات مع بنفيكا وانترناسيونالي وريال مدريد وتشيلسي وسيصبح أول مدرب أجنبي للفريق الكوري الجنوبي. وعمل مورايس مع مواطنه الشهير جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الحالي خلال فترات مع بنفيكا وانترناسيونالي وريال مدريد وتشيلسي وسيصبح أول مدرب أجنبي للفريق الكوري الجنوبي. ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن تشونبوك قوله اليوم الخميس: «بالنظر إلى خبرته الكبيرة في كرة القدم الأوروبية شعرنا أن مورايس سيكون الخيار الأفضل لتطبيق فلسفة النادي». ودرب تشوي تشونبوك لفترة طويلة وقاده لتحقيق لقب الدوري ست مرات إضافة إلى لقبين لدوري أبطال آسيا خلال فترتين بدأت الأولى في 2005. وسيرحل تشوى لتدريب تيانجين الصيني. وتعاون مورايس مع مورينيو لفترة قصيرة في بنفيكا قبل أن ينضم لمواطنه في انترناسيونالي في موسم 2009-2010 وساعدا النادي على الفوز بألقاب الدوري الإيطالي ودوري الأبطال وكأس إيطاليا. وبعدها انتقل هذا الثنائي إلى إسبانيا حيث ساعدا ريال مدريد على الفوز بثنائية الدوري والكأس قبل التعاون مجددا في تشيلسي حيث فازا بلقب الدوري الممتاز في 2014-2015. وسبق لمورايس (53 عاما) التدريب في تونس والسعودية وتركيا واليونان وإنجلترا وأوكرانيا.



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