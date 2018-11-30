شكرا لقرائتكم سباليتي: برشلونة لن يخذلنا وسيلعب لصالحنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ميلانو - رويترز | منذ 4 ساعات في 30 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 29 نوفمبر 2018 / 21:27

أصبحت آمال انترناسيونالي في بلوغ دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم معلقة بأقدام لاعبي برشلونة ويثق المدرب لوتشيانو سباليتي أن العملاق القطالوني لن يخذل فريقه.



وفاز توتنهام هوتسبير الانكليزي 1- صفر على انترناسيونالي أول من أمس (الأربعاء) وهو ما يعني انه سيتأهل على حساب منافسه الإيطالي إذا فاز في آخر مبارياته بالمجموعة الثانية على مضيفه برشلونة.

وقال سباليتي، الذي يستضيف فريقه منافسه ايندهوفن الهولندي في المباراة الأخرى بالمجموعة في 11 كانون الأول (ديسمبر) إن برشلونة سيبذل كل ما في وسعه رغم تأهله بالفعل.

وأضاف: «يتمتع لاعبو برشلونة باحترافية كبيرة ولا أشك أبدا في طريقة تعاملهم مع المباراة المقبلة».

وتابع: «لم يسبق لي أن شاهدت نجوما مثل جيرار بيكي وليونيل ميسي ولويس سواريز يلعبون بتهاون أو لا تحزنهم الخسارة على أرضهم».

وقال سباليتي إن قراره استبدال لاعب الوسط راديا ناينجولان قبل الاستراحة جاء بسبب إصابته في الكاحل.

وأوضح: «علاقتي جيدة مع راديا ولم يكن هناك خلاف بيننا لحظة التبديل».

وتابع: «شعر بألم في كاحله وواجه مشاكل في الركض ولذلك قررت استبداله قبل الاستراحة. اجتاز كل الفحوص المطلوبة قبل المباراة».