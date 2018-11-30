شكرا لقرائتكم ساري يرفض إعادة كانتي إلى مركزه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 4 ساعات في 30 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 29 نوفمبر 2018 / 21:34

لندن - رويترز - قال ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إنه لن يعيد نجولو كانتي إلى مركزه المفضل كلاعب وسط مدافع إذ ان هذا الدور يناسب لاعبين أصحاب كفاءة فنية أكبر مثل جورجينيو وسيسك فابريجاس.



وتألق كانتي في مركز خط الوسط المدافع في المواسم الأخيرة ونال لقب الدوري في موسمين متتاليين مع ليستر سيتي وتشيلسي كما ساهم في فوز فرنسا بكأس العالم لكن ساري شدد على أنه يجب عليه التأقلم مع دوره المتقدم.

وأبلغ ساري الصحافيين قبل مواجهة باوك اليوناني في الدوري الأوروبي امس (الخميس): «أريد الاعتماد على لاعب وسط مدافع يملك كفاءة فنية وبالنسبة لي فهو جورجينيو أو فابريجاس. لا أريد كانتي في هذا الدور».

ويدخل تشيلسي المواجهة ضد منافسه اليوناني بعد هزيمة كبيرة 3-1 أمام توتنهام هوتسبير في الدوري السبت الماضي وهي خسارته الأولى هذا الموسم وفشل كانتي وجورجينيو في التأثير على سير المباراة.

وتراجع تشيلسي للمركز الرابع في الدوري وانتقد ساري أداء كانتي البالغ عمره 27 عاما.

وتابع: «هذه ليست واحدة من أفضل مميزات كانتي لكن ما قدمه كان رد الفعل تجاه الصعوبات. ربما الأمر مسألة وقت فقط لكن يجب على كانتي البقاء بجانب جورجينيو خاصة عندما تكون الكرة في الجانب الآخر».