شكرا لقرائتكم روبرتسون لاعب ليفربول: نيمار ممثل مزعج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - رويترز | منذ 4 ساعات في 30 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 29 نوفمبر 2018 / 21:44

قال أندي روبرتسون مدافع ليفربول إن فريقه تُرك في حالة غضب من نيمار لاعب باريس سان جيرمان خلال الهزيمة 2-1 أول من أمس (الأربعاء) في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لكن كان يجب الحفاظ على أعصابه في مواجهة «تمثيل» اللاعب البرازيلي.



وشهدت المواجهة باستاد بارك دي برينس ارتكاب وصيف البطل في الموسم الماضي 20 خطأ وحصول لاعبيه على ستة إنذارات لكن روبرتسون أشار إلى أن الفريق الفرنسي مارس ألاعيبه. وأبلغ روبرتسون شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية «المنافس كان متقدما ويحاول إهدار الوقت. يمكنك أن تمارس الألاعيب والتمثيل. يمكنك فعل كل ذلك حقا.

«أود معرفة الوقت الذي أهدره المنافس... الأمر كان يثير الغضب. لكن عندما تلعب ضد باريس سان جيرمان يمكن توقع هذا الأمر خاصة في ظل وجوده (نيمار). لم نتعامل مع الأمر بشكل جيد».

وأضاف: «الأمر مثير للغضب عندما يدعي السقوط. هذا أصبح جزءا من أسلوب لعبه وكان علينا التعامل معه. لم نسيطر على عدائيتنا».

وتركت الهزيمة آمال الفريق الإنكليزي في بلوغ دور الستة عشر معلقة بخيط.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في المجموعة الثالثة بست نقاط متأخرا بنقطتين عن باريس سان جيرمان وثلاث عن نابولي المتصدر قبل أن يستضيف الأخير في آخر مباراة باستاد أنفيلد يوم 11 كانون الأول (ديسمبر).