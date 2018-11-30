شكرا لقرائتكم الزمالك متحفز لإقصاء الاتحاد من «العربية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 4 ساعات في 30 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 29 نوفمبر 2018 / 21:22

يلتقي الزمالك المصري مع مواطنه الاتحاد السكندري على ملعب بتروسبورت بالقاهرة اليوم (الجمعة) في إياب دور الـ 16لبطولة كأس زايد للأندية العربية لكرة القدم، وتعقدت مهمة الاتحاد بعد سقوطه على ملعبه بالإسكندرية في مباراة الذهاب بهدف من دون مقابل.



ويغيب عن صفوف الفريق «الأبيض» المدافع محمود حمدي ولاعب الوسط طارق حامد بداعي الإصابة، فيما يعول المدير الفني كريستيان غروس في التشكيل الأساسي على كل من محمود جنش في حراسة المرمى، وبهاء مجدي ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وحمدي النقاز ومحمود عبدالعزيز في الدفاع، وفرجاني ساسي ومحمود كهربا ويوسف أوباما وإبراهيم حسن في الوسط، وكابونغو كاسونغو في الهجوم.

أما الاتحاد السكندري فبدأ من الدور التمهيدي الذي أوقعته قرعته في المجموعة الثانية رفقة الفتح الرباطي المغربي والسالمية الكويتي وجيبوتي تيليكوم، ونجح زعيم الثغر في التأهل للدور الأول بتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط.