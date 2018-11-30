شكرا لقرائتكم ليبرتادوريس: ملعب برنابيو قد يكون خياراً لإقامة النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مدريد - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 30 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 30 نوفمبر 2018 / 00:50

ذكرت تقارير صحافية إسبانية الخميس أن ملعب سانتياغو برنابيو العائد لنادي ريال مدريد الإسباني، قد يكون خياراً لإقامة مباراة الإياب لنهائي مسابقة كوبا ليبرتادوريس في كرة القدم بين الغريمين الأرجنتينيين ريفر بلايت وبوكا جونيورز، وذلك بعد قرار اتحاد كرة القدم الأميركي الجنوبي «كونميبول» إقامتها على أرض محايدة.



وكتبت صحيفة «إل باييس» على موقعها الإلكتروني «بحسب المصادر المطلعة على المفاوضات، أنجز الاتفاق بنسبة 90%، والطرفان يأملان بأن يكون في استطاعتهما الإعلان عنه في وقت لاحق اليوم».

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الإسباني وريال منحا الضوء الأخضر لإقامة نهائي المسابقة الأميركية الجنوبية الموازية لدوري أبطال أوروبا.

وكان «كونميبول» أعلن الثلثاء أن المباراة ستقام خارج الأرجنتين في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) أو التاسع منه، وذلك بعدما أرجئت من موعدها المقرر السبت الماضي، إثر اعتداء مشجعي ريفر بلايت على الحافلة التي تقل لاعبي بوكا جونيورز.

وفي التاسع من الشهر المقبل، سيكون ريال على موعد لخوض مباراة على أرض هويسكا في الدوري الإسباني، ما يعني أن ملعبه الذي يتسع لنحو 81 ألف متفرج، سيكون متاحاً للاستخدام، في حال التوصل إلى اتفاق على استضافته نهائي كوبا ليبرتادوريس.