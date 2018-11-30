شكرا لقرائتكم الطلائع يواجه الانتاج الحربى ودياً استعداداً للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فى تمام الثالثة عصر اليوم الجمعة فريق طلائع الجيش مباراة ودية مع نظيره الانتاج الحربى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى . ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها 9 ديسمبر والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة للدوري، بينما يستعد الانتاج الحربى لمواجهة وادى دجلة المقرر لها 11 ديسمبر ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة للمسابقة .

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