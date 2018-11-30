شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والاتحاد اليوم الجمعة 30 / 11 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

تقام فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى قمة مصرية بالبطولة العربية ضمن إياب دور الـ 16 بالبطولة .

ويرصد ”الخليج 365” فى التقرير التالى 5 معلومات عن مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى بالبطولة العربية :-

مشوار الزمالك والاتحاد السكندرى بالبطولة العربية

قبل مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى الليلة نجح الأبيض فى التأهل لدور الـ 16 بالبطولة العربية بعدما تخطى عقبة القادسية الكويتى فى دور الـ 32 بالتعادل سلبيا فى القاهرة والتعادل إيجابيا بهدف لكل فريق بالكويت بينما تخطى النادى السكندرى عقبة الترجى التونسى بعد التعادل بنتيجة 3/3 فى مجموع المباراتين حيث انتهى لقاء الذهاب بالإسكندرية بهدف لكل فريق وحسم التعادل الإيجابى 2/2 مباراة العودة فى تونس.

نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى بالإسكندرية

شهدت مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى ذهاب دور الـ 16 تفوق الأبيض بهدف وحيد فى اللقاء الذى أقيم يوم 27 أكتوبر الماضى بملعب برج العرب بالإسكندرية وأحرز الهدف الكونغولى كاسونجو .

التعادل يكفى الزمالك للتأهل والاتحاد مطالب بالفوز

تشهد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى الليلة ارتفاع حظوظ الأبيض فى التأهل لدور الـ 8 بالبطولة العربية حيث يكفيه التعادل بأى نتيجة لضمان التأهل بينما يحتاج النادى السكندرى للفوز لتحقيق التأهل بعد خسارة اللقاء الأول على ملعبه .

5 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى

أعلن اتحاد الكرة تلقى موافقة الجهات الأمنية على حضور 5 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى الليلة وتم تحديد 3 آلاف مشجع للنادى الأبيض لكونه صحاب الملعب، بينما سيتواجد 500 مشجع للنادى السكندرى بالإضافة إلى 1500 متفرج من طلبة الجامعات.

طاقم تحكيم عراقى لمباراة الزمالك والاتحاد السكندرى

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم عن طاقم تحكيم عراقى لإدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى، بقيادة على صباح حكم ساحة، ويعاونه أمير داود مساعد أول، وحيدر عبد المحسن مساعد ثانى، وحكم رابع يوسف سعيد حسن، ويراقب اللقاء السعودى يحيى القرنى.