شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز بعد مباراة اليوم الخميس 29 / 11 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الخميس 29 /11/ 2018 مباراة وحيدة فى بطولة الدورى الممتاز بين المصرى البورسعيدى و إنبى ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع السابع ببطولة الدورى المصرى الممتاز .

واصل محمود علاء مدافع الزمالك تواجده على صدارة جدول هدافى الدوري المصري برصيد 8 أهداف، فيما يأتي كل من الإثيوبي شيملس بيكلي لاعب بتروجت، حسام سلامة باولو لاعب الداخلية في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 7 أهداف لكل منهما.

ويواصل الزمالك تصدره لجدول بطولة الدوري برصيد 32 نقطة، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، وفى المركز الثالث فريق مصر المقاصة بنفس عدد النقاط.