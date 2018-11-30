سوبر كورة.. كبوة الأهلي ضمن 3 أسباب تقرب الزمالك من حصد الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسير فريق الزمالك بقيادة مديره الفنى السويسري كريستيان جروس بخطى ثابتة خلال منافسات الدوري بالموسم الحالي وذلك على خلاف ما كان يحدث فى المواسم الماضية ، ويتربع الفريق على قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة ويتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة فى حين يمتلك أقرب منافسيه بيراميدز 26 نقطة ويتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة أيضا.

وبات السؤال الذى يطرح نفسه هل اقترب الزمالك من حصد لقب الدوري فى الموسم الحالي وعودته لأسوار ميت عقبة بعد غياب 3 مواسم متتالية؟.

"سوبركورة" يسلط الضوء فى على 3 أسباب تقرب الزمالك من حصد لقب الدوري الموسم الحالى، لمتابعة التفاصيل كاملة اضغط هنا: