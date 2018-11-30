مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية وكأس زايد للأندية

أسامة حافظ تقام اليوم الجمعة مباريات بدوريات أوروبا وكأس زايد، وأبرزها: كأس زايد للأندية الأبطال النفط مع الهلال 4:00 مساء.

الزمالك مع الاتحاد السكندري 7:00 مساء. الدوري الإنجليزي الممتاز كارديف سيتي مع وولفرهامبتون 10:00 مساء. الدوري الإسباني الدرجة الأولى رايو فاليكانو مع إيبار 10:00 مساء. الدوري الألماني الدرجة الأولى فورتونا دوسلدورف مع ماينز 9:30 مساء. الدوري الفرنسي الدرجة الأولى سانت إيتيان مع نانت 9:45 مساء.

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