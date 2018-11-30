رياضة | دل بوسكي يشعر بالحزن لغياب ميسي عن حفل الكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دل بوسكي يشعر بالحزن لغياب ميسي عن حفل الكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب فيسنتي دل بوسكي، المدير الفني الأسبق لريال مدريد والمنتخب الإسباني لكرة القدم، عن حزنه لغياب الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، عن حفل تسليم جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم لعام 2018 .

وأوضح دل بوسكي ، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية الخميس : "اندهشت للغاية لأن ميسي لن يكون بالحفل".

وذكرت الصحيفة أن كل المؤشرات تشير إلى أن الفائز بالجائزة سيكون الكرواتي لوكا مودريتش نجم خط وسط ريال مدريد، وأن ميسي لن يكون حتى ضمن المراكز الثلاثة الأولى في قائمة المتنافسين على الجائزة.

وأكد دل بوسكي : "أرى أن الجائزة تفقد كل قيمتها إذا لم يكن أفضل لاعبي العالم ضمن المرشحين... على الأقل ، هذا يبدو شيئا غريبا".

وأعرب دل بوسكي عن سعادته بتكافؤ المستويات بين أكثر من فريق في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وأوضح : "من الجيد أن يكون أشبيلية هو المتصدر لأن هذا يعني وجود فرق أخرى لديها مزيد من الفرص... كرة القدم ستكون مسابقة أكثر انفتاحا".

وظهر دل بوسكي ، في صورة نشرتها الصحيفة ، بدون شاربه الشهير لتكون المرة الأولى منذ 45 عاما التي يظهر فيها بدون شارب.

وقال دل بوسكي : "تعاقدنا مع سانتياجو سولاري ليكون بديلا للبرازيلي روبرتو كارلوس في مركز الظهير الأيسر" في إشارة إلى الأرجنتيني سولاري المدير الفني لريال مدريد حاليا والذي كان دل بوسكي هو من تعاقد معه عندما كان مديرا فنيا للريال.

وأضاف دل بوسكي : "وكان سكولاري لاعبا منضبطا للغاية"".