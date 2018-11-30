رياضة | أفضل لاعب في أسيا: أتمنى تمثيل المنتخب السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفضل لاعب في أسيا: أتمنى تمثيل المنتخب السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تركي العمار لاعب فريق الشباب، أن فريقه أهدر العديد من الفرص خلال تعادله 2 / 2 مع الاتفاق الخميس في المرحلة الحادية عشر لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وأشار العمار ،خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، إلى أن الشباب لم يظهربالمستوى المطلوب، واعداً الجماهير بأن القادم سيكون أفضل.

فيما يتعلق بتتويجه بلقب أفضل لاعب صاعد في آسيا للعام الحالي، قال العمار "الجائزة جاءت بتوفيق من الله ثم زملائي في النادي والمنتخب".

وعن استمراره مع فريق الشباب من عدمه، أكد العمار أنه أحد أبناء الفريق ويتشرف باللعب لصفوفه والدفاع عن ألوان قميصه.

وكشف لاعب الشباب عن رغبته في تمثيل المنتخب السعودي الأول، خلال مشاركته في بطولة كأس آسيا المقررة بالإمارات مطلع العام المقبل.

ويحتل الشباب المركز الخامس في ترتيب المسابقة حاليا برصيد 17 نقطة من 11 مباراة.