رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 30- 11- 2018 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 30- 11- 2018 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الجمعة والموافق 30- 11- 2018 العديد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات حول العالم والتي تحظى بمشاهدة الجماهير العالمية. ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواهيد أهم مباريات اليوم الجمعة والموافق 30- 11- 2018: - مواعيد مباريات كأس زايد للأندية الأبطال اليوم الجمعة: الهلال السعودي × النفط العراقي: في تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت القاهرة والـ5:00 بتوقيت مكة المكرمة في إياب دور الـ16 من البطولة عبر قناة "أبوظبي الرياضية HD 5". الزمالك المصري × الاتحاد السكندري: في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والـ8:00 بتوقيت مكة المكرمة في إياب دور الـ16 من البطولة عبر قناة "أبوظبي الرياضية HD 5". - مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم الجمعة: كارديف سيتي × وولفرهامبتون: في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت القاهرة والـ11:00 بتوقيت مكة المكرمة. - مواعيد مباريات الدوري الاسباني اليوم الجمعة: رايو فاليكانو × إيبار: في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت القاهرة عبر قناة "بي إن سبورت 3".

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