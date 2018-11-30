رياضة | إنبي: المدرب الجديد مصريا أو عربيا والأجنبي مستبعد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنبي: المدرب الجديد مصريا أو عربيا والأجنبي مستبعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي أن حسم اسم المدرب الجديد للفريق سيكون خلال 24 ساعة.

وقال مدير الكرة بإنبي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " مدرب إنبي الجديد سيكون مصريًا أو عربيًا، والمدرب الأجنبي مستبعد في الوقت الحالي".

وأضاف: " سيتم اعلان اسم المدرب الجديد خلال الت24 ساعة المقبلة".

وكان خالد متولي مدرب الفريق تقدم بإستقالته عقب الخسارة أمام المصري 3-1 في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة بالدوري.