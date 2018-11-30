رياضة | إنبي يصدم أهلي ويرفض رحيل حمدي فتحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنبي يصدم أهلي ويرفض رحيل حمدي فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه مسؤولو نادي إنبي صدمة قوية للنادي الأهلي بشأن رغبة الأخير في الحصول على خدمات حمدي فتحي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال عبد الناصر محمد في تصريحات لبرنامج ملعب أون: " لن نفرط في خدمات حمدي فتحي خلال الانتقالات الشتوية، نظرًا لحاجة الفريق لجهوده في الفترة المقبلة".
ويرغب الأهلي في الحصول على خدمات حمدي فتحي لتدعيم صفوف خلال انتقالات يناير المقبلة.
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