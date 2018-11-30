شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يواجه أهلى طرابلس وديا استعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق حرس الحدود نظيرة أهلى طرابلس الليبى بمباراة ودية تجمعهم مساء اليوم، الجمعة، ضمن استعدادات الفريق العسكرى لمواجهة فريق بيراميدز بختام الدور الأول من بطولة الدورى الممتاز.

ويلاقى فريق حرس الحدود نظيرة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة الدورى الممتاز يوم 10 من الشهر القادم والتى يستضيفها استاد الدفاع الجوى .

ويحتل فريق حرس الحدود المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد حصد 18 نقطة .