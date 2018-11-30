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شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يخوض مواجهة الاتحاد السكندرى فى الكأس بـ"حارس صاعد" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الجهاز الفنى لسموحة بقياده طارق يحيى، أزمة عقب حصول الحارس الأول للفريق محمد أبو جبل على الإنذار الثالث وتعرضه للإيقاف قبل مواجهة الاتحاد السكندرى فى مباراته القادمة فى كاس مصر والمقرر لها الجمعة 7 ديسمبر المقبل على ملعب برج العرب.
ويفاضل محمد عبد العال مدرب حراس سموحة بين الثنائى أحمد لورد و عمرو خالد مواليد 97 لتولى المهمة خلفا لأبو جبل، وكان عصام ثروت حارس الفريق السكندرى قد تعرض لاصابة الصليبى منذ أكثر من 3 شهور.
وطلب طارق يحيى من إدارة نادى سموحة، سرعة التعاقد مع حارس خلال فترة الانتقالات الشتوية يمتلك خبرات الدورى الممتاز نظرا لصعوبة اللقاءات خلال الدور الثانى.
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