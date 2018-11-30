شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه تشاد بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الخامسة والنصف من مساء اليوم منتخب كرة السلة تحت قيادة عمرو أبو الخير مع نظيره التشادى فى أولى جولات المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2019 بالصين .

وتقام منافسات التصفيات بأنجولا بمشاركة منتخبات كلا مصر وتونس و تشاد والكاميرون ويشارك الفراعنة فى البطولة بقائمة تضم كلا من أحمد عادل، إبراهيم الجمال، هيثم كمال، يوسف شوشة، عمر طارق، أحمد خلف بيبو، عمر عزب، رامى إبراهيم، أنس أسامة، إبراهيم خالد، أحمد مصطفى عمارة، باسم الليثى .

ووفقا لجدول المنافسات فيلتقى منتخب الفراعنة مع تشاد فى اليوم الأول للبطولة، على أن يلتقى مع تونس فى اليوم التالى ثم الكاميرون فى آخر أيام التصفيات.