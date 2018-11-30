رياضة | موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في البطولة العربية والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في البطولة العربية والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الزمالك لقاء من العيار الثقيل ضد الاتحاد السكندري، اليوم الجمعة، وذلك في إياب دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال.

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد اليوم الجمعة 30- 11- 2018 وذلك في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت لصالح القلعة البيضاء بهدف نظيف، وستكون موقعة الإياب مذاعة مباشرةً عبر قناة "أبو ظبي الرياضية 2 HD" بصوت المعلق عصام عبده.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الزمالك مع الاتحاد السكندري عبر موقع الخليج 365 الرياضي.