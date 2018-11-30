كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في البطولة العربية والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخوض فريق الزمالك لقاء من العيار الثقيل ضد الاتحاد السكندري، اليوم الجمعة، وذلك في إياب دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال.
ويلتقي الزمالك مع الاتحاد اليوم الجمعة 30- 11- 2018 وذلك في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت لصالح القلعة البيضاء بهدف نظيف، وستكون موقعة الإياب مذاعة مباشرةً عبر قناة "أبو ظبي الرياضية 2 HD" بصوت المعلق عصام عبده.
ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الزمالك مع الاتحاد السكندري عبر موقع الخليج 365 الرياضي.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في البطولة العربية والقنوات الناقلة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .