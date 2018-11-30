رياضة | النجم الساحلي يفقد خدمات بن عمر أمام الصفاقسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النجم الساحلي يفقد خدمات بن عمر أمام الصفاقسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب محمد أمين بن عمر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي، عن فريقه خلال مواجهة الصفاقسي، بالدوري التونسي للإصابة. وكان الجهاز الطبي لفريق مدينة سوسة، أعلن احتياج اللاعب لراحة تمتد إلى 10 أيام، عقب تعرضه للإصابة بكاحل القدم خلال مواجهة الترجي التونسي بالجولة التاسعة بالدوري المحلي. ومن المقرر أن يلتقي الفريقين مطلع الإسبوع المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري التونسي الممتاز.

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