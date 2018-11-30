شكرا لقرائتكم الأهلى يفكر فى قيد صالح جمعة بيناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه النية لدى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقيد صالح جمعة في قائمة الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة. ويرى الجهاز الفني للأهلي أن صالح سيكون إضافة قوية للفريق خلال الفترة القادمة، خاصة أن مركز صانع اللعب بحاجة للاعب في قدرات صالح جمعة، وكان اللاعب قد بدأ اليوم في تنفيذ برنامج تأهيلي خاص في مران الأهلي، تمهيدًا لتجهيزه عقب الجلسة التي عقدها مع سيد عبدالحفيظ للاتفاق معه على تفاصيل المرحلة المقبلة التي تحتاج إلى مجهود كبير منه لاستعادة لياقته الفنية والبدنية

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