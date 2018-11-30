شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى سادس جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم، الجمعة، فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك نظيره دلفى، فى إطار مباريات الجولة السادسة بالدورى الممتاز. كما تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من سموحة مع الزهور والشرقية للدخان مع طنطا والأهلى مع النصر،بينما يتقابل كلا من 6 أكتوبر مع بنها وبتروجت مع هليوبوليس و الطيران مع الفيوم و الاتحاد السكندرى مع الداخلية والقناة مع دمنهور وطلائع الجيش مع إستاد المنصورة وسبورتنج مع هليوليدو والشمس مع الحوار .

شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى سادس جولات دورى رجال الطائرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .