شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة مدربي الدورى المصرى.. 5 أندية لم تغير المدربين والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

5 أندية فقط حتى الآن ترفع شعار لا للتغيير فى بطولة الدورى المصرى الممتاز ويتواجد الخمسة فى مراكز جيدة بجدول ترتيب المسابقة وعلى رأسهم فريق الزمالك المتصدر للبطولة، وذلك تقدم خالد متولى المدير الفنى لفريق إنبى باستقالته من تدريب الفريق حيث انضم إلى قائمة المدربين الراحلين عن فريقهم خلال بطولة الدورى الممتاز، ونستعرض النتائج الخاصة بالخماسى المحتفظين بمقاعدهم فى قيادة فرقهم منذ بداية المسابقة.

1- الزمالك بقيادة السويسرى جروس

يشهد فريق الزمالك حاله من الاستقرار الفنى منذ بداية بطولة الدورى الممتاز حيث يحتل الفريق صدارة المسابقة برصيد 32 نقطة.

2- الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار

يدخل مختار مختار المدير الفنى لفريق الانتاج الحربى ضمن قائمة المدربين المميزين هذا الموسم بعد الأداء المتميز الذى يقدمه مع فريقه خلال هذا الموسم ويحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد حصد 23 نقطة .

3 - وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونياس

ظهر فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى للفريق بشكل ملفت هذا الموسم بسبب إصراره على تطبيق أسلوب لعب معين، وهذا ما نجح به خلال بعض المباريات للظهور بمستوى مميز ويحتل فريق وادى دجلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة بعد حصد 16 نقطة .

4 - مصر المقاصة بقيادة طلعت يوسف

يعد فريق مصر المقاصة بقيادة طلعت يوسف المدير الفنى للفريق ضمن أفضل الفرق ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم حتى الآن بعد الاداء القوى ويحتل الفريق الفيومى المركز الثالث وحصد 26 نقطة .

5 - الداخلية بقيادة علاء عبد العال

يتواجد فريق الداخلية بقيادة علاء عبد العال المدير الفنى للفريق ضمن الفرق التى تسعى دائما لتقديم مباريات قوية وتكون عائق كبير أمام الفرق الكبرى ويحتل الفريق المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 16 نقطة.