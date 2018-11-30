تعرف على الفرق المتأهلة رسميا لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا

عمرو ابوبكر

انتهت أمس الأربعاء 28 نوفمبر 2018، منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا والتي شهدت مباريات قوية من العيار الثقيل.

وضمنت بعض الفرق تأهلها إلى الدور التالي من دوري الأبطال بينما لا يزال الصراع على أشده في المجموعة الثانية بعد أن حجز برشلونة مقعده الأول فيما يتصارع إنتر ميلان مع توتنهام على المركز الثاني.

وهناك صراع شرس في المجموعة الثالثة بين ثلاثي عمالقة أوروبا ليفربول ونابولي الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتعتبر هذه المجموعة هي التي لم يصعد منها أي فريق حتى الآن ولم يتم حسم فرصة...