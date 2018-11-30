عمرو ابوبكر
انتهت أمس الأربعاء 28 نوفمبر 2018، منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا والتي شهدت مباريات قوية من العيار الثقيل.
وضمنت بعض الفرق تأهلها إلى الدور التالي من دوري الأبطال بينما لا يزال الصراع على أشده في المجموعة الثانية بعد أن حجز برشلونة مقعده الأول فيما يتصارع إنتر ميلان مع توتنهام على المركز الثاني.
وهناك صراع شرس في المجموعة الثالثة بين ثلاثي عمالقة أوروبا ليفربول ونابولي الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتعتبر هذه المجموعة هي التي لم يصعد منها أي فريق حتى الآن ولم يتم حسم فرصة...
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفرق المتأهلة رسميا لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .