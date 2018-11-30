مناظرة ساخنة بين الأهلي واتحاد كرة اليد حول أزمة حضور الجماهير..فيديو

عمرو ابوبكر

قال هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إن الاتحاد يفتح الملاعب لحضور جميع جماهير الأندية للفرق المشاركة في الدوري، ولم يتم غلقها لصالح جماهير فريق محدد.

وتابع هاشم نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد» ان الأهلي طلب عدم حضور جماهيره في موسم 2016 بعد حدوث اعتداء في أحدى المباريات.

وطالب هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، من النادي الأهلي بأن يرسل خطاب إلى الجهات الأمنية بتأمين دخول الجماهير لاسيما أنه طلب في السابق بعدم حضور الجماهير.