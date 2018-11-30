رياضة | فحص طبي لخالد قمر قبل ساعات من مواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فحص طبي لخالد قمر قبل ساعات من مواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخضع خالد قمر نجم فريق الاتحاد السكندري، لاختبار صباح اليوم الجمعة، لتحديد إمكانية مشاركته أمام الزمالك بالبطولة العربية، فى المباراة المقرر لها اليوم في إياب دور الـ16 من البطولة العربية.
ويعاني خالد قمر من شد فى السمانة، غاب على أثرها عن تدريبات فريقه خلال الأيام المنقضيه، ولم يتحدد موقفه من المشاركة أمام الزمالك حتى الان.
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