رياضة | علي غزال يوجه رسالة للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي غزال يوجه رسالة للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب علي غزال نجم منتخب مصر وفانكوفر الكندي عن سعادته بعودته للمشاركة في صفوف المنتخب تحت قيادة خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني.
وقال غزال في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " حزنت لعدم ضمي للمنتخب خلال ولاية الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للفراعنة، وهاني رمزي تحدث معي لأول مرة لضمي للمنتخب وأخبرني أنه يتابعني".
وأضاف :"أجيري اقتنع بي من 4 تدريبات فقط قبل مواجهة النيجر ولم أحزن لعدم مشاركتي أمام تونس ولو استمرت عدم مشاركتي سيكون هناك شئ خطأ عندي".
واختتم غزال تصريحاته قائلاً : " يجب على الأهلي التركيز في الدوري للحصول على النقاط واستعادة المقدمة".
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