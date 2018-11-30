رياضة | هشام زكريا: الجونة قادر على إنهاء الدوري ضمن الـ10 مراكز الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هشام زكريا: الجونة قادر على إنهاء الدوري ضمن الـ10 مراكز الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يري هشام زكريا المدير الفني السابق لفريق الجونة أن الفريق الساحلي قادر على إنهاء الدوري المصري ضمن المراكز العشرة الأولي بالمسابقة.
وقال "زكريا" في تصريحات لملعب أون: " الجونة حقق بداية جيدة هذا الموسم ولكن الإصابات العديدة ومفاوضات بعض الوكلاء مع اللاعبين أثرت على أداء ونتائج الفريق في الفترة الاخيرة".
وأضاف: " قائمة الجونة بها 9 أماكن شاغرة وكنت أنوي تدعيم الفريق ببعض الصفقات في يناير".
وواصل: " علاقتي مع لاعبي الفريق كانت تحكمها لوائح وأهداف".
وأكد أن الجونة قادر على إنهاء الدوري المصري ضمن ا لمراكز العشرة الأولي
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