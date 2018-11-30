رياضة | نجم منتخب مصر يكشف موقفه من الانضمام للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم منتخب مصر يكشف موقفه من الانضمام للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف علي غزال لاعب فانكوفر الكندي ومنتخب مصر، موقفه من الانضمام للزمالك في الفترة القادمة إذا تلقى عرضا من مسؤولي الفارس الأبيض.

وقال "غزال" في تصريحات تليفزيونية: " تلقيت عدة عروض في الفترة الأخيرة ويجب أن أفكر فيها جيداً من أجل الاستقرار على العرض المناسب".

وأضاف :"لو وصلني عرض آخر محلي غير الأهلي من الممكن أن أقبله حتى لو كان الزمالك لأنه نادي كبير".

وتابع :"لو قدم وادي دجلة عرضا لي سأوافق على الفور لأني من ناشئي النادي".

واختتم غزال تصريحاته قائلاً : " عندما كنت في الدوري الصيني فاوضني الأهلي والزمالك والإسماعيلي عن طريق بعض الوسطاء لضمي".