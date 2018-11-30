رياضة | ميدو: "كلما زاد عدد المدربين الراحلين كلما زاد درجة التخلف الكروي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو: "كلما زاد عدد المدربين الراحلين كلما زاد درجة التخلف الكروي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لوادي دجلة، على ظاهرة رحيل المدربين عن أنديتهم بسبب تراجع النتائج قبل نهاية الدور الأول للدوري المصري.

وغرد "ميدو" عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"‏معادلة بسيطه كلما زاد عدد المدربين الراحلين في الدوري المحلي لبلد خلال الموسم الواحد كلما زادت درجة التخلف الكروي في هذه البلد".

وأضاف "ياخوانا العمل التطوعي جار عليه الزمن..مفيش حد عاقل يقول للناس عندنا ان مفيش ولا بلد متقدمة في العالم في اي مجال لسه فيها عمل تطوعي؟؟".

وأكمل: "‏معنى أنك تمشي مدرب أنت اللي جيبته خلال الموسم ان انت اللي ماعندكش فكره لانك اخترت غلط وماكنتش مقتنع زي ما مدرب بالظبط يطلع لاعيب بعد ربع ساعة من بداية الماتش في احتمال بسيط ان اللاعيب متنفذة التعليمات بس الاحتمال الأكبر انك مدرب حمار!!"

واختتم:" ‏نفسي اتحاد الكوره يطلع قرار أن لو اي نادي أقال مدرب قبل نهاية الموسم لازم يكمل الموسم بالمدرب المساعد..اللي متسجلرمن اول الموسم في الجهاز مدرب مساعد!!".