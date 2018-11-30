رياضة | تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ32 من الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ32 من الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مساء أمس الخميس، منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، حيثُ ضمنت بعض الفرق تأهلها للدور التالي فيما تأجل صعود البعض الثاني للجولة الأخيرة.

وفيما يلي يستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" الفرق التي صعدت للدور التالي من الدوري الأوروبي:

- المجموعة الأولى:

ليفركوزن: 10 نقاط

زيورخ: 9 نقاط

- المجموعة الثانية:

سالزبورج: 16 نقطة

- المجموعة الثالثة:

زينيت: 11 نقطة

- المجموعة الرابعة:

دينامو زغرب: 13 نقطة

فنربخشة: 8 نقطة

- المجموعة الخامسة:

أرسنال: 13 نقطة

سبورتينج: 10 نقطة

- المجموعة السادسة:

ريال بيتيس: 11 نقطة

- المجموعة الثامنة:

آينراخت: 15 نقطة

لاتسيو: 9 نقاط

- المجموعة الحادية عشر:

دينامو كييف: 11 نقطة

- المجموعة الثانية عشر:

تشيلسي: 15 نقطة