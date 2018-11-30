رياضة | نجم الزمالك السابق: حسام حسن الأفضل لتدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق: حسام حسن الأفضل لتدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن منقذ النادي الأهلي في الفترة المقبلة، والقادر على الخروج بالفريق من الأزمة التي يمر بها

وقال جعفر خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "نجم الجماهير"، الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي، على فضائية "LTC"، " الاهلي يحتاج حسام حسن في الفترة المقبلة".

وعلل نجم الزمالك السابق، "سبب اختياره لحسام لقيادة الأهلي في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأهلي يحتاج إلي شخصية قوية ومدرب لها طموح الفوز بالبطولات، وكل هذه الصفات متواجده في حسام حسن".