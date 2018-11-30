كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق: حسام حسن الأفضل لتدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن منقذ النادي الأهلي في الفترة المقبلة، والقادر على الخروج بالفريق من الأزمة التي يمر بها
وقال جعفر خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "نجم الجماهير"، الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي، على فضائية "LTC"، " الاهلي يحتاج حسام حسن في الفترة المقبلة".
وعلل نجم الزمالك السابق، "سبب اختياره لحسام لقيادة الأهلي في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأهلي يحتاج إلي شخصية قوية ومدرب لها طموح الفوز بالبطولات، وكل هذه الصفات متواجده في حسام حسن".
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | نجم الزمالك السابق: حسام حسن الأفضل لتدريب الأهلي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .