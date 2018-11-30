شكرا لقرائتكم المقاصة : من الوارد انتقال وحيد للأهلى فى صفقة تبادلية مع الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، إن الغانى جون أنطوي مهاجم الفريق، متسمر مع النادى الفيومى، خلال الفترة القادمة ولا نية لرحيله خصوصا فى ظل تألقه اللافت للنظر واسترجاعه لحاسته التهديفية.

أضاف عبد السلام فى تصريحات لـ قناة أون سبورت :" جون أنطوي مستمر مع المقاصة وإدارة الفريق الفيومى لا تسطتيع بيعه لأن هناك عقد مبرم مع مسئولى النادي الأهلى يمنع ذلك إلا فى حال دفع غرامة مالية".

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي المقاصة أن الغانى جون أنطوي تلقى العديد من العروض المحلية والخارجية وعلى رأسها الزمالك الذى يرغب فى الحصول على خدماته فى الانتقالات الشتوية القادمة.

تابع محمد عبد السلام أن هناك جلسة ستجمع طلعت يوسف المدير الفنى لفريق مصر المقاصة مع محمود وحيد لتحديد مصيره من الانتقال لصفوف النادي الأهلى مشيرا إلى انه من الوارد ان يتم التخلى عن وحيد فى صفقة تبادلية مع أحمد الشيخ.