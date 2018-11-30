شكرا لقرائتكم خبر عن المستقبل يشارك العين في صدارة دوري المؤسسات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق أكاديمية المستقبل فوزه الثاني، وتغلب على منطقة الشهامة، كما تجرع فريق الوحدة الخسارة الثانية أمام جولد وكلاء اللاعبين، في مسابقة دوري فرق المؤسسات الحكومية بالعاصمة أبوظبي.

وكسب المستقبل منطقة الشهامة بهدف نظيف سجله سعيب الخدير، ليرفع الفائز رصيده إلى 6 نقاط وضعته في الصدارة مع العين الذي يتفوق بفارق الأهداف.

وفي المباراة الثانية، تلقى الوحدة خسارته الثانية في المسابقة أمام فريق جولد وكلاء اللاعبين بهدف دون رد سجله زوبريو سيجدا.

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