الشارع الرياضي يحتفي باليوم الوطني ال47 ويوم الشهيد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الشارع الرياضي بوجه عام، وعلى رأسه المؤسسات الرياضية والهيئات والاتحادات والأندية، احتفاله بيومي الإمارات الوطنيين، وهما يوم الشهيد الذي يصادف ال30 من نوفمبر من كل عام، واليوم الوطني ال47 الذي يصادف الثاني من ديسمبر من كل عام.

وأكد الشيخ صقر بن سعود القاسمي، أن الاحتفال باليوم الوطني ال 47 لدولة الإمارات، يمثل شعار طموح وتضحية، وراية عزنا وفخرنا، لماضٍ عريق وحاضر ومستقبل مشرق لدولة الإمارات، وما سبقه من احتفالات بيوم العلم، إنما هو تجسيد لكل المعاني الجليلة والمثل الرفيعة، في الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، وترسيخها في وجدان شعبنا الذي آمن بوطنه، والتف تحت راية قيادته الشامخة.

جاء ذلك خلال حضوره احتفالية نظمها نادي الإمارات برأس الخيمة، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، كما حضر الاحتفالية محمود حسن الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، ومحمد إسماعيل العوضي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من ممثلي الدوائر المحلية والاتحادية.

وشارك مجلس دبي الرياضي في الفعالية التي نظمتها إدارة مجمع حي دبي للتصميم، وجمعت منتسبي المؤسسات والشركات العاملة في الحي بمختلف تخصصاتهم.

وقام سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ود. عائشة بنت بطي بن بشر، المديرة العامة لحكومة دبي الذكية، بإعادة رفع علم الدولة والوقوف دقيقة، حداداً على أرواح شهداء الوطن، بحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومديري ومنتسبي الدوائر الحكومية والخاصة في حي دبي للتصميم.

وأحيا مجلس أبوظبي الرياضي ذكرى يوم الشهيد باحتفال أقامه بمقره في إطار هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع، والتي جسدت الصفات النبيلة لمجتمع الإمارات من وفاء وكرم وإخلاص وتخليد لتضحيات شهداء الوطن البواسل.

وحضر الاحتفاء عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومنتسبو ومنتسبات المجلس. واحتفت أسرة اتحاد الجوجيتسو بمناسبة اليوم الوطني، في مقر الاتحاد الرئيسي بأبوظبي، بحضور فهد علي الشامسي، المدير التنفيذي للاتحاد والمديرين والموظفين.

ونظم نادي رأس الخيمة بمناسبة يوم الشهيد، مهرجاناً حاشداً شاركت فيه أربع مدارس حكومية بطلابها، تحت شعار: «شهداؤنا في قلوبنا»، احتفاء بيوم الشهيد، وذلك بحضور إبراهيم خميس المطوع، رئيس اللجنة الفنية، وعلي حسن المنصوري مدير النادي، ونخبة من الشخصيات الرياضية، وطلبة المدارس.

واحتفل نادي الجزيرة بمناسبة اليوم الوطني، برفع العلم وعزف النشيد الوطني أمام المبنى الرئيسي لمقر النادي، بحضور قيادات وموظفي النادي والأكاديمية، الذين أعربوا عن امتنانهم بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.

واحتفل نادي الذيد بيوم الشهيد، وانطلقت الفعاليات في مقر النادي بتنكيس علم الدولة، ثم الوقوف دقيقة، حداداً وصمتاً مع الدعاء لأرواح الشهداء الطاهرة قبل معاودة رفع العلم عالياً على أنغام السلام الوطني للدولة، بحضور سعيد محمد بن مترف الطنيجي، عضو مجلس الإدارة، والمدربين والإداريين.

وأقام اتحاد الإمارات لكرة القدم صباح أمس، احتفالية بمناسبة يوم الشهيد في مقر الاتحاد بدبي، وحضر مراسم الحفل محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، وإبراهيم النمر، الأمين العام المساعد للشؤون الفنية ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام، وكافة المنتسبين للاتحاد.

واحتفلت جمعية الإمارات لبيوت الشباب التابعة للهيئة العامة للرياضة، بالتعاون مع متحف الشارقة البحري، باليوم الوطني لدولة الإمارات ويوم الشهيد في أجواء وطنية بهيجة، جسدت مشاعر البهجة والولاء للوطن، بحضور جاسم علي عبدالله رجب، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعبد الرحمن السبب، الأمين العام، وعبد العزيز سيف الأفخم، رئيس لجنة الأنشطة والفعاليات، ومنصور يوسف بهروزيان، عضو مجلس الإدارة، وحليمة البلوشي منسقة الأنشطة والفعاليات، بمشاركة مدرستي الإمارات الخاصة، والشارقة الأمريكية، ومركز إنتاج.

وأعرب منتسبو نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن فخرهم واعتزازهم بتضحيات شهداء الوطن الأبرار في ميادين العزة والكرامة، وذلك خلال مشاركتهم في الفعاليات الرئيسية ليوم الشهيد، خلال احتفالهم أمس، بمقر النادي في الميناء السياحي.