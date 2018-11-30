شباب الأهلي يتعاقد مع صياد اليد البحرينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

تعاقد نادي شباب الأهلي مع حسين الصياد نجم اليد البحرينية والخليجية ليحل مكان المحترف التونسي سليم الهدوي، كما تم التعاقد مع المدرب البحريني سيد رضا موسوي ليكون مساعداً للمدرب الوطني خالد أحمد البلوشي.

وسبق لصياد اليد البحرينية الاحتراف في عدد من الأندية الخليجية أبرزها الأهلي السعودي، وكان يلعب في نادي النجمة البحريني آخر محطاته قبل التعاقد مع شباب الأهلي، ويمتلك خبرة كبيرة في اللعبة من خلال مشاركاته وتألقه مع منتخب بلاده والأندية البحرينية في البطولات الآسيوية والخليجية والبحرينية.

ويتميز حسين الصياد بأنه لاعب جوكر يجيد اللعب في جميع المراكز ومن المنتظر أن يصل غداً السبت إلى دبي للانضمام إلى تدريبات شباب الأهلي ضمن استعداداته لمباريات الدوري العام.

وسيكون الاختبار الرسمي الأول للصياد في المباراة القادمة بدوري الأقوياء التي ستجمع بين شباب الأهلي في الأسبوع الثاني من الدوري يوم الثلاثاء القادم على ملعب الفرسان ومن المنتظر أن تكون بطاقة انتقاله وصلت الاتحاد الآسيوي أمس.