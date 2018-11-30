«ديربي» في العوير بين شباب الأهلي والنصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

يسدل الستار على مباريات الأسبوع الحادي عشر من دوري الخليج العربي، بإقامة 3 مباريات اليوم، يبرز فيها «ديربي» شباب الأهلي والنصر في العوير، ويلتقي الجزيرة وصيف الترتيب مع الإمارات، بينما يخوض الفجيرة والظفرة مباراة مهمة على أرض الأول.

لن يكون أمام شباب الأهلي رابع الترتيب العام (19 نقطة) سوى البحث عن النصر ولا شيء سواه، حين يخوض «الديربي التاريخي» أمام ضيفه النصر السابع (12نقطة).

وتبدو النقاط الثلاث هي غاية الفريق «الأحمر» من أجل ضمان البقاء في المربع الذهبي، مع أمل بتقليص الفارق مع الثلاثي الذي يتقدم عليه في جدول الترتيب.

ويدرك شباب الأهلي أن الخطأ ممنوع، وأن الفريق بحاجة ماسة إلى نصر يرفع به غلته، ويحسم به «الديربي» من خلال الرهان على فعالية خط الهجوم الذي يقوده المثلث لوفانور، وأيوفي، ودياز.

وسيكون المنافس الأزرق رقماً صعباً، قياساً إلى القدرات التي يجيد المدير الفني يوفانوفيتش توظيفها بالشكل الأفضل، خاصة على مستوى إغلاق منافذ الوصول إلى مرماه، والبحث عن استغلال الهجمات المرتدة السريعة والكرات العرضية، التي قد يحسن الإسباني نيجريدو استغلالها.

وسيشارك علي مبخوت هداف فريق الجزيرة ووصيف هدافي المسابقة في لقاء فريقه أمام الإمارات، على الرغم من الحصول على البطاقة الحمراء في مباراة الديربي أمام الوحدة. ونجح اللاعب في تجاوز عقوبة الإيقاف، بعدما تم رفع البطاقة الحمراء عنه، ليعزز خطورة وأوراق القوة في تشكيلة المدرب الهولندي هرتوج، الذي بات قريباً من تولي مهمة الإدارة الفنية بشكل دائم بعدما حل بديلاً مؤقتاً لكايز.

وسيتوجب على الجزيرة الحفاظ على سلسلة الانتصارات، للبقاء على مقربة من القمة، وعليه الحذر من قدرات الهداف الفرنسي شيخ دياباتي الذي تحول إلى ورقة رابحة في تشكيلة الصقور، بعدما سجل 6 أهداف، على الرغم من ندرة مشاركته في التشكيل الأساسي بسبب الإصابة التي يعانيها.

وسيخوض «الصقور» اللقاء بمعنويات عالية بعدما حقق في المرحلة السابقة فوزاً غالياً على الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، مما جدد آماله في الوصول إلى بر الأمان.

وسيحتاج فريقا الفجيرة والظفرة إلى الفوز ونيل النقاط الثلاث حين يلتقيان في الرابعة و40 دقيقة مساء اليوم. وتكمن أهمية النقاط قياساً إلى وضعية الفريقين في جدول الترتيب؛ حيث يعيش الظفرة (9 نقاط) في صلب دائرة الخطر، بينما يريد الفجيرة تعويض سقوطه في الجولة الماضية أمام الإمارات.