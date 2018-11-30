الزوراء يقفز للصدارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:زيدان الربيعي

رتقى فريق الزوراء إلى صدارة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه الكبيرة على ضيفه فريق السماوة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة،سجل للزوراء مهند عبدالرحيم في الدقيقتين 36و51 وجبار كريم في الدقيقة 65، وبهذا الفوز رفع الزوراء رصيده إلى 20 نقطة في المركز الأول.

فيما تعادل فريق البحري مع ضيفه فريق الطلبة 1-1،سجل للطلبة عبدالقادر طارق، بينما أحرز التعادل للبحري المحترف الغاني بنيامين تيري في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، فيما تعادل فريق الصناعات الكهربائية مع ضيفه فريق الميناء من دون أهداف، وبذات النتيجة، انتهت مباراة فريق أربيل مع ضيفه الديوانية.